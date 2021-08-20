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Половину страны накроют грозовые дожди и похолодает: прогноз погоды на сегодня

Автор: Инна Собора

В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди в половине областей. В западных регионах сохранится прохладная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На территории страны сегодня ожидаются осадки в восточных областях, а также в Крыму и Херсонской области. Однако там удержатся достаточно высокие показатели термометров - синоптики прогнозируют + 27-29 градусов.

В то же время, в остальных областях будет несколько прохладнее.

На севере и в центре +25-27 днем и +14-16 ночью.

В западных областях ожидается +23-25 днем и +12-14 ночью.

Погода в Киеве

В столице перед выходными осадков не прогнозируют.

Температура воздуха прогреется днем до +25-27 градусов. Ночью ожидается снижение до +14-16 градусов.

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ГидрометцентрПогода в Украине