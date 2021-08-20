Половину країни накриють грозові дощі і похолодає: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

На території країни сьогодні очікуються опади у східних областях, а також в Криму та Херсонській області. Однак там утримаються досить високі показники термометрів - синоптики прогнозують +27-29 градусів.

Водночас, в решті областей буде дещо прохолодніше.

На півночі та в центрі +25-27 вдень та +14-16 вночі.

В західних областях очікується +23-25 вдень та +12-14 вночі.

Погода в Києві

У столиці перед вихідними опадів не прогнозують.

Температура повітря прогріється вдень до +25-27 градусів. Вночі очікується зниження до +14-16 градусів.