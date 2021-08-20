Половину страны накроют грозовые дожди и похолодает: прогноз погоды на сегодня
Фото: половину областей Украины накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди в половине областей. В западных регионах сохранится прохладная погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
На территории страны сегодня ожидаются осадки в восточных областях, а также в Крыму и Херсонской области. Однако там удержатся достаточно высокие показатели термометров - синоптики прогнозируют + 27-29 градусов.
В то же время, в остальных областях будет несколько прохладнее.
На севере и в центре +25-27 днем и +14-16 ночью.
В западных областях ожидается +23-25 днем и +12-14 ночью.
Погода в Киеве
В столице перед выходными осадков не прогнозируют.
Температура воздуха прогреется днем до +25-27 градусов. Ночью ожидается снижение до +14-16 градусов.