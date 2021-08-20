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Половину країни накриють грозові дощі і похолодає: прогноз погоди на сьогодні

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П'ятниця 20 серпня 2021 08:00
Половину країни накриють грозові дощі і похолодає: прогноз погоди на сьогодні Фото: половину областей України накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні очікуються грозові дощі у половині областей. У західних регіонах утримається прохолодна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На території країни сьогодні очікуються опади у східних областях, а також в Криму та Херсонській області. Однак там утримаються досить високі показники термометрів - синоптики прогнозують +27-29 градусів.

Водночас, в решті областей буде дещо прохолодніше.

На півночі та в центрі +25-27 вдень та +14-16 вночі.

В західних областях очікується +23-25 вдень та +12-14 вночі.

Половину країни накриють грозові дощі і похолодає: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці перед вихідними опадів не прогнозують.

Температура повітря прогріється вдень до +25-27 градусів. Вночі очікується зниження до +14-16 градусів.

Половину країни накриють грозові дощі і похолодає: прогноз погоди на сьогодні

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Гідрометцентр Погода в Україні
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