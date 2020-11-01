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Почти половину населения Словакии проверили на коронавирус

Автор: Дмитрий Левицкий

В Словакии после начала массового тестирования на коронавирус уже проверили почти половину населения страны. Бесплатное тестирование сделали 2,58 млн граждан Словакии.

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Об этом сообщает The Guardian.

По данным министр обороны Словакии Ярослава Нага, 25 850 человек, или 1% проверенных, дали положительный результат. В этих граждан обнаружили коронавирус, теперь их отправят на лечение или карантин.

Всего в Словакии проживает 5,5 млн граждан. Это тестирование должно позволить словацкой власти избежать коллапса медицинской системы из-за новой волны коронавируса. Тестируют почти всех людей, кроме детей до 10 лет.

Напомним, процесс массового тестирования на коронавирус начался в Словакии вчера, 31 октября. В местах тестирования образовывались гигантские очереди желающих пройти проверку.

Добавим, в Словакии с 24 октября по 1 ноября действовал комендантский час. Лица, которые сдали отрицательный тест на коронавирус, освобождались от ограничений.

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