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Почти половина жителей Германии получили первую прививку от коронавируса

Автор: Артур Родивилов

В Германии 43% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это около 37,75 млн жителей.

Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на своей странице в Twitter.

43% немцев (35,75 млн) получили как минимум одну дозу, 17,7% (14,6 млн) пользуются полной защитой, отметил глава Минздрава.

Министр ожидает, что до середины июля удастся привить 90% жителей страны, которые захотят вакцинироваться.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломана".

Напомним, Меркель выступила против того, чтоб приравнивать вакцинированных на коронавирус с теми, у кого отрицательный тест на COVID-19. По ее словам, защита у вакцинированных выше.

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