Почти половина жителей Германии получили первую прививку от коронавируса

В Германии 43% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это около 37,75 млн жителей.
43% немцев (35,75 млн) получили как минимум одну дозу, 17,7% (14,6 млн) пользуются полной защитой, отметил глава Минздрава.
Министр ожидает, что до середины июля удастся привить 90% жителей страны, которые захотят вакцинироваться.
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломана".
Напомним, Меркель выступила против того, чтоб приравнивать вакцинированных на коронавирус с теми, у кого отрицательный тест на COVID-19. По ее словам, защита у вакцинированных выше.