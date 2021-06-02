Половина взрослого населения Франции получила первую прививку от коронавируса
Во Франции половина взрослого населения получила первую дозу вакцины от коронавируса. Французские власти заявляют, что ситуация с распространением COVID-19 в стране остается умеренной.
Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, передает радиостанция France Info.
"Сегодня мы переступим символический порог в 50% взрослых французов, которым сделали первую дозу вакцины от коронавируса.Таким образом, вечером 2 июня половина взрослых французов получат как минимум одну прививку", - сказал Атталь.
Он отметил, введение первой дозы вакцины не защищает от риска заразиться инфекцией. Поэтому, по его словам, французам следует соблюдать "бдительность до конца".
"Мы не можем ослабить бдительность. В Окситании, Новой Аквитании (регионы во Франции - ред.), мы иногда наблюдаем значительное увеличение циркуляции вируса", - предупредил чиновник.
Атталь также заявил, что первый этап снятия ограничений с открытием террас ресторанов, театров, кинотеатров и музеев, который начался 19 мая, прошел успешно.
Напомним, с 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки было сделано 11 млн.
До этого французские власти объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков.
Ранее РБК-Украина писало, что в конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час полностью отменят 30 июня.