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Половина дорослого населення Франції отримала перше щеплення від коронавірусу

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Париж, Середа 02 червня 2021 15:14
Половина дорослого населення Франції отримала перше щеплення від коронавірусу Фото: половину дорослих французів прищепили від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Франції половина дорослого населення отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Французька влада заявляє, що ситуація з поширенням COVID - 19 в країні залишається помірною.

Про це повідомив офіційний представник Уряду Франції Габріель Атталь, передає радіостанція France Info.

"Сьогодні ми переступимо символічний поріг у 50% дорослих французів, яким зробили першу дозу вакцини від коронавірусу.Таким чином, увечері 2 червня половина дорослих французів отримають як мінімум одне щеплення", - сказав Атталь.

Він зазначив, введення першої дози вакцини не захищає від ризику заразитися інфекцією. Тому, за його словами, французам слід дотримуватися "пильність до кінця".

"Ми не можемо послабити пильність. В Окситанії, Новій Аквітанії (регіони у Франції - ред.), ми іноді спостерігаємо значне збільшення циркуляції вірусу", - попередив чиновник.

Атталь також заявив, що перший етап зняття обмежень з відкриттям терас ресторанів, театрів, кінотеатрів і музеїв, який почався 19 травня, пройшов успішно.

Нагадаємо, з 31 травня у Франції розпочато масову вакцинацію від 19 всіх бажаючих віком від 18 років. За даними МОЗ країни на 1 червня, перше щеплення отримали понад 26 млн французів, два щеплення було зроблено 11 млн.

До цього французька влада оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину повністю скасують 30 Червня.

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