Половина українців вірять у перемогу до кінця року

За його словами, загалом вірять у перемогу України 93% опитаних, з яких 79,5% повністю впевнені в цьому, а 13,5% скоріше впевнені.

"Що того, коли настане ця перемога, громадяни також демонструють досить помітний оптимізм. Половина опитаних вважають, що перемога України у цій війні наступить ще до кінця цього року", - сказав Биченко.

Крім того, 26% вважають, що перемога буде через один-два роки, ще 7,5% - що через три-п'ять років, а 1% думають, що вона настане не раніше ніж через п’ять років.

Опитування, проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.