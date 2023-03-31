RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Половина украинцев верят в победу до конца года

Фото: в победу до конца года верят 50% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Более 90% украинцев верят в победу в войне с Россией. Респонденты демонстрируют умеренный оптимизм по срокам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора социологической службы Центра Разумкова Андрея Быченко во время презентации исследования, которое транслировалось на Youtube.

По его словам, всего верят в победу Украины 93% опрошенных, из которых 79,5% полностью уверены в этом, а 13,5% скорее уверены.

"Что после того, как наступит эта победа, граждане также демонстрируют достаточно заметный оптимизм. Половина опрошенных считают, что победа Украины в этой войне наступит еще до конца этого года", - сказал Быченко.

Кроме того, 26% считают, что победа будет через один-два года, еще 7,5% - что через три-пять лет, а 1% думают, что она наступит не раньше, чем через пять лет.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале 2023 года большинство украинцев (67%) считали, что Россия исчерпывает свои ресурсы и что для Украины реально вместе с партнерами не в отдаленном будущем одержать победу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News