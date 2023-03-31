Половина украинцев верят в победу до конца года

По его словам, всего верят в победу Украины 93% опрошенных, из которых 79,5% полностью уверены в этом, а 13,5% скорее уверены.

"Что после того, как наступит эта победа, граждане также демонстрируют достаточно заметный оптимизм. Половина опрошенных считают, что победа Украины в этой войне наступит еще до конца этого года", - сказал Быченко.

Кроме того, 26% считают, что победа будет через один-два года, еще 7,5% - что через три-пять лет, а 1% думают, что она наступит не раньше, чем через пять лет.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.