Почти половина украинцев, выехавших из Украины из-за войны, вернулись домой

С начала полномасштабного вторжения России из Украины выехали более 5,7 млн человек. Тем временем, более 2,8 миллиона украинцев вернулись домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные агентства ЕС по охране границ Frontex.
За неделю с 8 по 14 июня число выезжающих и возвращающихся было примерно одинаковым и составило 237 тысяч человек.
"Наибольшее давление по-прежнему оказывается на границах Польши и Румынии", - говорится в заявлении.
Обе страны-члены ЕС также сыграли решающую роль в сухопутных перевозках украинского зерна. Это привело к тому, что на пограничных переходах образовались пробки из грузовиков длиной до 20 километров.