Почти половина украинцев, выехавших из Украины из-за войны, вернулись домой

За неделю с 8 по 14 июня число выезжающих и возвращающихся было примерно одинаковым и составило 237 тысяч человек.

"Наибольшее давление по-прежнему оказывается на границах Польши и Румынии", - говорится в заявлении.

Обе страны-члены ЕС также сыграли решающую роль в сухопутных перевозках украинского зерна. Это привело к тому, что на пограничных переходах образовались пробки из грузовиков длиной до 20 километров.