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Майже половина українців, які виїхали з України через війну, повернулися додому

Фото: майже половина українців, які виїхали з України через війну, повернулися додому (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали понад 5,7 млн осіб. Тим часом понад 2,8 мільйона українців повернулися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані агентства ЄС з охорони кордонів Frontex.

За тиждень з 8 по 14 червня число виїжджаючих і повертаються було приблизно однаковим і склало 237 тисяч осіб.

"Найбільший тиск як і раніше чиниться на кордонах Польщі та Румунії", - йдеться в заяві.

Обидві країни-члени ЄС також відіграли вирішальну роль у сухопутних перевезеннях українського зерна. Це призвело до того, що на прикордонних переходах утворилися затори з вантажівок довжиною до 20 кілометрів.

Нагадаємо, раніше у Чехії закрили Регіональний центр сприяння Україні (KACPU), в якому приймають українців.

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