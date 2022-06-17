Майже половина українців, які виїхали з України через війну, повернулися додому

За тиждень з 8 по 14 червня число виїжджаючих і повертаються було приблизно однаковим і склало 237 тисяч осіб.

"Найбільший тиск як і раніше чиниться на кордонах Польщі та Румунії", - йдеться в заяві.

Обидві країни-члени ЄС також відіграли вирішальну роль у сухопутних перевезеннях українського зерна. Це призвело до того, що на прикордонних переходах утворилися затори з вантажівок довжиною до 20 кілометрів.