Майже половина українців, які виїхали з України через війну, повернулися додому

З початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали понад 5,7 млн осіб. Тим часом понад 2,8 мільйона українців повернулися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані агентства ЄС з охорони кордонів Frontex.
За тиждень з 8 по 14 червня число виїжджаючих і повертаються було приблизно однаковим і склало 237 тисяч осіб.
"Найбільший тиск як і раніше чиниться на кордонах Польщі та Румунії", - йдеться в заяві.
Обидві країни-члени ЄС також відіграли вирішальну роль у сухопутних перевезеннях українського зерна. Це призвело до того, що на прикордонних переходах утворилися затори з вантажівок довжиною до 20 кілометрів.