Половина украинцев считают зажиточность важнее демократии

Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

Важность демократии падает в направлении с запада на восток Украины

В 2019 году, как и ранее, относительное большинство жителей украинских городов выбирают между демократией и зажиточностью в пользу последнего. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отвечая на вопрос, "Если есть возможность выбрать только одно из двух, что важнее для вас: демократическая система управления или богатая экономика?" выбрали благостояние 47% опрошенных, демократию - 38% респондентов.

В сравнении с предыдущими кризисными годами важность демократии немного увеличилась. В 2016 году демократия была важна для 33% респондентов, в 2017 году - для 29%, в 2018 году - для 30%.

По данным опроса, более всего важна демократия для жителей западных городов (Тернополя - 58% и Львова - 57%), менее всего - для Мариуполя и Одессы (по 22%).

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института. Данные были собраны в 24 городах Украины с 6 сентября по 10 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка состояла из 19,2 тыс. постоянных взрослых жителей. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году зафиксировано рекордное за весь период исследований количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины - 82%.