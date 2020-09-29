Майже половина українців підтримують тезу про "зовнішнє управління" з боку МВФ

Фото: МВФ (www.imf.org)

Найменш прихильно до МВФ ставляться респонденти старше 60 років

У серпні 2020 року тезою про "зовнішнє управління" Україною з боку Міжнародного валютного фонду згодні 45% респондентів. Водночас 38% опитаних вважають, що така співпраця дає державі необхідну економічну допомогу.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Крім того, 17% опитаних не визначилися з відповіддю або ж не згодні.

Регіональний поділ є таким: тезу про зовнішнє управління поділяють 26% на заході, 40% у центрі, 62% - на півдні, 61% - на сході. Тезу про допомогу від МВФ підтримують 58% опитаних на заході, 43% - у центрі, по 21% - на півдні та на сході.

Найбільш прихильно до МВФ ставиться молодь 18-29 років (44% на 32%), а найбільш критично респонденти 60 років та старше (52% на 35%).

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих Росією територій. Дослідження проведене на замовлення ГО "Детектор Медіа". Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у червні 2020 року 61% українців виступали проти співпраці та отримання нових кредитів від МВФ.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати видатки державного бюджету у 2021 році.