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Половина украинцев допускают полную изоляцию ОРДЛО

Вторник 24 ноября 2020 13:40
Половина украинцев допускают полную изоляцию ОРДЛО
Фото: КПВВ Новотроицьке (facebook.com/DPSUkrainel)
Автор: Александр Белоус

Прекращение отношений допускается в случае невозможности возврата оккупированных территорий

Половина украинцев готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО (прекращение всех отношений, социальных выплат). В случае невозможности возвращения оккупированных Россией территорий Донбасса под контроль Украины считают это желательным 15,4% респондентов, допустимым 32,9%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Общественное мнение разделена почти пополам относительно варианта восстановления контроля над оккупированными территориями согласно тексту Минских договоренностей (особый статус, амнистия, выборы до восстановления контроля). Для 38,8% респондентов такой вариант выглядит предпочтительным (13,4%) или допустимым (25,4%). В то же время, 43,9% считают такой вариант недопустимым.

Наиболее желательным вариантом (50% опрошенных) было бы возвращение ОРДЛО под контроль Украины на условиях, которые были до начала конфликта.

"Если добавить долю тех, для кого этот вариант является допустимым (25,9%), то именно такой гипотетический сценарий восстановления территориальной целостности Украины имел бы шанс поддержки подавляющим большинством общества (75,9%)", - отмечают авторы опроса.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года абсолютное большинство (64,6%) опрошенных украинцев считают конфликт на Донбассе российско-украинским. Только 16,3% респондентов назвали конфликт внутренним украинским.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года особый статус Донбасса поддерживают около четверти украинцев.

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