Половина українців допускають повну ізоляцію ОРДЛО

Фото: КПВВ Новотроицьке (facebook.com/DPSUkrainel)

Припинення відносин допускається у разі у неможливості повернення окупованих територій

Половина українців готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО (припинення усіх відносин, соціальних виплат). У разі неможливості повернення окупованих Росією територій Донбасу під контроль України вважають це бажаним 15,4% респондентів, припустимим 32,9%.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Громадська думка розділена майже навпіл стосовно варіанту відновлення контролю над окупованими територіями згідно з текстом Мінських домовленостей (особливий статус, амністія, вибори до відновлення контролю). Для 38,8% респондентів такий варіант виглядає бажаним (13,4%) або припустимим (25,4%). Водночас, 43,9% вважають такий варіант неприпустимим.

Найбільш бажаним варіантом (50% опитаних) було б повернення ОРДЛО під контроль України на умовах, що були до початку конфлікту.

"Якщо додати частку тих, для кого цей варіант є припустимим (25,9%), то саме такий гіпотетичний сценарій відновлення територіальної цілісності України мав би шанс підтримки переважною більшістю суспільства (75,9%)", - зазначають автори опитування.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року по всій України за винятком окупованих Росією територій Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року абсолютна більшість (64,6%) опитаних українців вважають конфлікт на Донбасі російсько-українським. Лише 16,3% респондентів назвали конфлікт внутрішнім українським.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року особливий статус Донбасу підтримують близько чверті українців.