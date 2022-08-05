Половина стран G20 не поддерживают санкции Запада против России, - Bloomberg

Половина стран группы G20 не поддерживают санкции США и Европы против России. Также эти государства выступают против изоляции РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что G20, в отличие от "Группы семи", не так активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Только половина стран из 20 присоединилась к международным санкциям против России.
По данным издания, высокопоставленные чиновники из западных стран накануне отправились в турне по Юго-Восточной Азии и Африке, чтобы создать более крупную коалицию против РФ, но не получили согласия. Часть государств G20 хоть и не помогают Москве обойти санкции, но выступили против ее экономической изоляции.
Главным оппонентом России оказался Китай. После начала войны в Украине Пекин в разы увеличил расходы на российские энергоресурсы.
Такая позиция G20 делает невозможной инициативу США по ограничению мировых цен на нефть из России.
Напомним, Россия придумала новый способ для обхода санкций на нефть.
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