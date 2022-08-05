Половина країн G20 не підтримують санкції Заходу проти Росії, - Bloomberg

Зазначається, що G20, на відміну від "Групи семи", не так активно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Тільки половина країн з 20 приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії.

За даними видання, високопоставлені чиновники із західних країн напередодні вирушили в турне по Південно-Східній Азії та Африці, щоб створити більшу коаліцію проти РФ, але не отримали згоди. Частина держав G20 хоч і не допомагають Москві обійти санкції, але виступили проти її економічної ізоляції.

Головним опонентом Росії виявився Китай. Після початку війни в Україні Пекін в рази збільшив витрати на російські енергоресурси.

Така позиція G20 унеможливлює ініціативу США щодо обмеження світових цін на нафту з Росії.