Половина сьогоднішніх боїв на Куп’янському та Покровському напрямках, - Генштаб

Половина сьогоднішніх боєзіткнень сталась на Куп’янському та Покровському напрямках. Військові жорстко відповідають на штурмові дії ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на зараз кількість бойових зіткнень перевищила 40. Водночас найбільша активність ворога припадає на Куп'янський та Покровський напрямки.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжує штурмові дії у районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку були дві спроби окупантів атакувати наші позиції. Ворожі штурми відбили неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Зокрема бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом зафіксовано вже 10 боєзіткнень.

На Покровському напрямку ворог також підтримує високу інтенсивність атак. Наразі боєзіткнення відбувається біля Новоселівки Першої й в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського. Загалом відбулось та ще тривають 16 боєзіткнень.

На Времівському напрямку ворог атакував КАБами в районі Великої Новосілки. Сили оборони відбили три спроби росіян просунутись уперед біля Старомайорського.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували біля Малих Щербаків, та раз - у районі Малої Токмачки.

На Придністровському напрямку відбито одну ворожу атаку, в районі Кринок.

Наступ Росії

Нещодавно ворог розпочав наступ на Харківську область, втім через відсутність успіху росіяни намагаються розширити лінію бойових дій. Як писав Інститут вивчення війни (ISW), наші бійці мали успіх у ході контрнаступальних дій у Харківській області.

Тим часом в Державній прикордонній службі України (ДПСУ) попередили про те, що росіяни можуть пробувати в будь-який момент розширити зону бойових дій на кордоні.