Почти половина россиян не знают о вводе советских войск в Чехословакию, - The Guardian

Эксперты считают, что результаты свидетельствуют о возвращении в РФ к пропаганде в "духе Брежнева"

Почти половина населения Российской Федерации ничего не знает о вторжении советских войск в Чехословакию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные негосударственным исследовательским "Левада-центром", передает The Guardian.

Результаты опроса, по мнению экспертов центра, свидетельствуют о возвращении в России к пропаганде в духе "эпохи Брежнева", к "стереотипам советского периода".

Свыше трети участников опроса сообщили, что вторжение было обоснованным, а СССР совершенно точно или с большой долей вероятности действовал правильно при отправке войск.

Вместе с тем, 45 % респондентов затруднились с оценкой событий, а 21 % опрошенных возложили ответственность за произошедшее на западные страны.

Кроме того, только 18 % россиян ответили, что произошло "восстание против режима, установленного Советским Союзом".

Отметим, войска стран Варшавского договора, кроме Румынии, вошли 21 августа 1968 года в Чехословакию, подавив попытку местных властей стать независимыми от Москвы и влияния СССР.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно результатам опроса SSRS, шесть из десяти американцев (57%) считают, что президент США Дональд Трамп слишком дружелюбен с Россией.