Американцы считают, что Трамп относится к России слишком дружелюбно, - опрос

Новости Политика 18.08.2018 - 00:53
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)

41% граждан США считают Россию врагом

Шесть из десяти американцев (57%) считают, что президент США Дональд Трамп слишком дружелюбен с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SSRS по заказу CNN.

Около трети граждан США (35%) полагают, что дружественные отношения с РФ - это правильно.

В чрезмерной дружбе с Северной Кореей обвинили Трампа 43% респондентов, а 42% назвали правильными такие отношения с Пхеньяном.

В тоже время большинство американцев считают Великобританию (90%), Францию (90%) и Германию (85%) и Израиль (75%) союзниками и друзьями США.

Телекомпания отмечает, что доля граждан США, которые считают врагами Северную Корею, Иран и Россию с 2014 года возросла.

Россию врагом США считают четыре из десяти (41%) американцев, тогда как в 2014 году, по информации издания, о таких настроениях говорили всего 25% опрошенных, в тоже время главный враг - КНДР (59%).

Отмечается, что среди демократов врагом Россию считают 56% (четыре года назад - 20%), а 70% сторонников Трампа считают правильной дипломатию президента по отношению к России.

Опрос проводился с 9 по 12 августа 2018 года среди 1,2 тыс. взрослых американцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает выполненной задачу по возвращению величия Америке,

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