Майже половина росіян не знають про введення радянських військ у Чехословаччину, - The Guardian

Експерти вважають, що результати свідчать про повернення в РФ до пропаганди в "дусі Брежнєва"

Майже половина населення Російської Федерації нічого не знає про вторгнення радянських військ у Чехословаччину. Про це свідчать результати опитування, проведені недержавним дослідницьким "Левада-центром", передає The Guardian.

Результати опитування, на думку експертів центру, свідчать про повернення у Росії до пропаганди в дусі "епохи Брежнєва", до "стереотипів радянського періоду".

Понад третини учасників опитування повідомили, що вторгнення було обґрунтованим, а СРСР абсолютно точно або з великою часткою ймовірності діяло правильно при відправці військ.

Разом з тим, 45 % респондентів вагалися з оцінкою подій, а 21 % опитаних поклали відповідальність за подію на західні країни.

Крім того, лише 18% росіян відповіли, що відбулося "повстання проти режиму, встановленого Радянським Союзом".

Зазначимо, війська країн Варшавського договору, крім Румунії, увійшли 21 серпня 1968 року до Чехословаччини, придушивши спробу місцевої влади стати незалежними від Москви і впливу СРСР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з результатами опитування SSRS, шість з десяти американців (57%) вважають, що президент США Дональд Трамп дуже дружелюбний з Росією.