Половина республіканців голосували проти допомоги Україні: у Держдепі відповіли, чи є загроза

Американський чиновник нагадав, що в листопаді, коли Конгрес запросив нові кошти на допомогу Україні, американська влада очікувала, що в Палаті представників ініціативу підтримають понад 300 законодавців.

"І цього разу ми отримали саме цю кількість. Тож я думаю, це показує, що підтримка не зменшується. Вона залишається, і той факт, що вона залишилася настільки інтенсивною, як ви бачили у Палаті представників під час голосування, свідчить про те, що ми залишаємося з Україною, доки вона не переможе", - додав О'Браєн.

Він розповів, що конгресмени дуже пишаються тим, що вони змогли виділити нове фінансування на допомогу Україні.

О'Браєн підкреслив, що більшість членів Палати представників підтримали відновлення підтримки України та українських військових, коли вони розуміли, що їхній голос не є необхідним.

"Вони залишилися і проголосували, бо хотіли голосувати, хотіли виступити і бути врахованими. І я думаю, що це і є меседж, що ці голоси залишилися протягом усього жахливого шестимісячного очікування", - додав чиновник.