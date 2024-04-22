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Половина республиканцев голосовала против помощи Украине: в Госдепе ответили, есть ли угроза

Фото: Джеймс О’Брайен, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Голосование в Палате представителей о помощи Украине свидетельствуют о том, что США продолжат помощь до конца войны. Неоднозначная позиция республиканцев не является угрозой.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Американский чиновник напомнил, что в ноябре, когда у Конгресса запросили новые средства на помощь Украине, американские власти ожидали, что в Палате представителей инициативу поддержат более 300 законодателей. 

 

"И в этот раз мы получили именно это количество. Так что я думаю, это показывает, что поддержка не уменьшается. Она остается, и тот факт, что она осталась настолько интенсивной, как вы видели в Палате представителей во время голосования, свидетельствует о том, что мы остаемся с Украиной, пока она не победит", - добавил О’Брайен.

Он рассказал, что конгрессмены очень гордятся тем, что они смогли выделить новое финансирование на помощь Украине. 

О’Брайен подчеркнул, что большинство членов Палаты представителей поддержали возобновление поддержки Украины и украинских военных, когда они понимали, что их голос не является необходимым. 

"Они остались и проголосовали, потому что хотели голосовать, хотели выступить и быть учтенными. И я думаю, что это и есть месседж, что эти голоса остались на протяжении всего ужасного шестимесячного ожидания", - добавил чиновник. 

Поддержка законопроекта о помощи Украине

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США рассматривала законопроект о помощи Украине на более 60 млрд долларов, который внес спикер Палаты Майк Джонсон.

За инициативу проголосовали 311 конгрессменов, а против - 112.

Таким образом, если Сенат также поддержит законопроект, то США возобновят предоставление Украине военной и финансовой помощи. Такую инициативу не могли принять на протяжении нескольких месяцев.

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