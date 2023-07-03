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Половина за Пригожина. Зеленский заявил, что Путин не контролирует ситуацию в России

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Россия, Понедельник 03 июля 2023 13:46
Половина за Пригожина. Зеленский заявил, что Путин не контролирует ситуацию в России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Реакция президента РФ Владимира Путина на бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина была "слабой", и он теряет контроль над собственным народом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN.

"Мы видим реакцию Путина. Это слабо. Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение Вагнера вглубь России и захват определенных регионов показывает, насколько легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах", - сказал он.

Зеленский отметил, что отчеты украинской разведки показывают, что Кремль измеряет поддержку главаря российских наемников Пригожина. По данным президента, что половина России поддерживает Пригожина и мятеж "вагнеровцев".

"Вся та вертикаль власти, которую он имел, просто рушится", - констатировал президент.

Бунт Пригожина

Переворот основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина случился 24 июня. Поводом для этого стал созревший конфликт министра обороны РФ Сергея Шойгу и главаря "вагнеровцев". К концу дня стало известно, что Пригожин резко отменил свой "поход на Москву", до которой оставалось 200 км. Пойти на такой шаг его убедил глава белорусского режима Александр Лукашенко. 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. В этом случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России. Так и случилось - дело против Пригожина закрыли, а его самолеты один за другим совершили посадку на одном из военных аэродромов в Беларуси несколькими днями позже.

Об итогах и последствиях бунта, почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом - читайте в материале РБК-Украина.

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