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Половина партії неякісна: у Фінляндії викрили шахрайство з бронежилетами для ЗСУ

Вівторок 01 липня 2025 14:40
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Половина партії неякісна: у Фінляндії викрили шахрайство з бронежилетами для ЗСУ Ілюстративне фото: у Фінляндії викрили шахрайство з бронежилетами для ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Фінляндії поліція підозрює компанію в шахрайстві з обтяжувальними обставинами. Компанія постачала бронежилети українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Фінляндії.

За даними відомства, фінська компанія уклала контракт на суму близько 5,7 млн євро з Міноборони України. Згідно з контрактом, компанія повинна була поставити 10 000 бронежилетів українській армії.

Як з'ясували слідчі, є підстави підозрювати, що якість поставлених армії 5000 бронежилетів не відповідала контракту.

"Попереднє розслідування розпочалося наприкінці 2023 року на підставі запиту про правову допомогу від України. Здійснювалася тісна співпраця з українською владою для розслідування справи", - розповів керівник розслідування, кримінальний інспектор Мікко Лааксонен.

Відповідальна особа фінської компанії підозрюється в скоєнні шахрайств, розкрадання і відмивання грошей з обтяжуючими обставинами. Двоє осіб були взяті під варту в ході попереднього розслідування.

Допомога Україні з боку Фінляндії

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Фінляндія активно надає допомогу Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Військова підтримає передбачає озброєння, боєприпаси, техніку та підготовку українських бійців.

Нещодавно Фінляндія оголосила про надання 36,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Також, Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить близько 200 млн євро (217 млн доларів).

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