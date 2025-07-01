Половина партії неякісна: у Фінляндії викрили шахрайство з бронежилетами для ЗСУ

У Фінляндії поліція підозрює компанію в шахрайстві з обтяжувальними обставинами. Компанія постачала бронежилети українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Фінляндії.

За даними відомства, фінська компанія уклала контракт на суму близько 5,7 млн євро з Міноборони України. Згідно з контрактом, компанія повинна була поставити 10 000 бронежилетів українській армії.

Як з'ясували слідчі, є підстави підозрювати, що якість поставлених армії 5000 бронежилетів не відповідала контракту.

"Попереднє розслідування розпочалося наприкінці 2023 року на підставі запиту про правову допомогу від України. Здійснювалася тісна співпраця з українською владою для розслідування справи", - розповів керівник розслідування, кримінальний інспектор Мікко Лааксонен.

Відповідальна особа фінської компанії підозрюється в скоєнні шахрайств, розкрадання і відмивання грошей з обтяжуючими обставинами. Двоє осіб були взяті під варту в ході попереднього розслідування.