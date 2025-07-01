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Половина партии некачественная: в Финляндии разоблачили мошенничество с бронежилетами для ВСУ

Вторник 01 июля 2025 14:40
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Половина партии некачественная: в Финляндии разоблачили мошенничество с бронежилетами для ВСУ Иллюстративное фото: в Финляндии разоблачили мошенничество с бронежилетами для ВСУ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Финляндии полиция подозревает компанию в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Компания поставляла бронежилеты украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Финляндии.

По данным ведомства, финская компания заключила контракт на сумму около 5,7 млн евро с Минобороны Украины. Согласно контракту, компания должна была поставить 10 000 бронежилетов украинской армии.

Как выяснили следователи, есть основания подозревать, что качество поставленных армии 5000 бронежилетов не соответствовало контракту.

"Предварительное расследование началось в конце 2023 года на основании запроса о правовой помощи от Украины. Осуществлялось тесное сотрудничество с украинскими властями для расследования дела", - рассказал руководитель расследования, уголовный инспектор Микко Лааксонен.

Ответственное лицо финской компании подозревается в совершении мошенничества, хищения и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Два человека были взяты под стражу в ходе предварительного расследования.

Помощь Украине со стороны Финляндии

Напомним, с начала полномасштабной войны Финляндия активно оказывает помощь Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Военная поддержка предусматривает вооружение, боеприпасы, технику и подготовку украинских бойцов.

Недавно Финляндия объявила о предоставлении 36,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Также, Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро (217 млн долларов).

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