Половина партии некачественная: в Финляндии разоблачили мошенничество с бронежилетами для ВСУ

В Финляндии полиция подозревает компанию в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Компания поставляла бронежилеты украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Финляндии.

По данным ведомства, финская компания заключила контракт на сумму около 5,7 млн евро с Минобороны Украины. Согласно контракту, компания должна была поставить 10 000 бронежилетов украинской армии.

Как выяснили следователи, есть основания подозревать, что качество поставленных армии 5000 бронежилетов не соответствовало контракту.

"Предварительное расследование началось в конце 2023 года на основании запроса о правовой помощи от Украины. Осуществлялось тесное сотрудничество с украинскими властями для расследования дела", - рассказал руководитель расследования, уголовный инспектор Микко Лааксонен.

Ответственное лицо финской компании подозревается в совершении мошенничества, хищения и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Два человека были взяты под стражу в ходе предварительного расследования.