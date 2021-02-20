Половина мужчин в Украине хочет иметь огнестрельное оружие для самозащиты, - опрос

Каждый третий украинец в возрасте от 18 лет (33%) хотел бы иметь дома огнестрельное оружие для своей защиты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Liberty Report, которые были объявлены в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера".

Опрос показал, что мужчины в два с половиной раза чаще хотят владеть оружием, чем женщины (50% мужчин и 19% женщин).

Украинцы в возрасте 60 лет и старше, реже других хотят иметь оружие для самозащиты - только 14%.

Больше всего желающих постоять за себя и своих близких с оружием в руках, 49%, оказалось среди поколения в возрасте 45-59 лет.

О необходимости иметь огнестрельное оружие заявили 43% респондентов в возрасте 18-29 лет и 38% представителей поколения 30-44 года.

Выяснилось, что жители сел и небольших населенных пунктов (до 20 000 человек) гораздо чаще, чем горожане, надеются на свои силы и на "подручный инвентарь" для самозащиты. Оружие для такого случая необходима только 27% крестьян против 36% жителей города.

Больше всего оружие нужно жителям центральных областей Украины - 34%, меньше всего - жителям юга: 31% (мероприятие - 33%, восток - 32%).

Жители Киева чаще среднестатистических украинцев хотят иметь огнестрельное оружие у себя дома - 39%.

Опрос проводился в преддверии рассмотрения Верховной радой законопроекта о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Результаты опроса отражают мнение украинцев старше 18 лет. Репрезентативная выборка опроса по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта составила 549 человек. Метод исследования: MIXED-MODE - объединение методов сбора данных с помощью онлайн-панели Liberty Report и телефонного опроса в соотношении 70:30%. Максимальная погрешность результатов не превышает 4,26%.