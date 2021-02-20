Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту, - опитування

Кожен третій українець віком від 18 років (33%), хотів би мати вдома вогнепальну зброю для свого захисту.

Про це свідчать результати опитування Liberty Report, які були оголошені в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера".

Опитування показало, що чоловіки у два з половиною рази частіше хочуть володіти зброєю, ніж жінки (50% чоловіків і 19% жінок).

Українці віком 60 років і старші, рідше за інших хочуть мати зброю для самозахисту - тільки 14%.

Найбільше охочих постояти за себе та своїх близьких зі зброєю в руках, 49%, виявилося серед покоління віком 45-59 років.

Про необхідність мати вогнепальну зброю заявили 43% респондентів віком 18-29 років і 38% представників покоління 30-44 роки.

З’ясувалося, що жителі сіл та невеликих населених пунктів (до 20 000 осіб) набагато частіше, ніж містяни, сподіваються на свої сили і на "підручний інвентар" для самозахисту. Зброя для такого випадку необхідна тільки 27% селян проти 36% жителів міста.

Найбільше зброя потрібна жителям центральних областей України - 34%, найменше - мешканцям півдня: 31% (захід - 33%, схід - 32%).

Жителі Києва частіше за середньостатистичних українців хочуть мати вогнепальну зброю у себе вдома - 39%.

Опитування проводилося напередодні розгляду Верховною радою законопроекту про легалізацію цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Результати опитування відображають думку українців, старших за 18 років. Репрезентативна вибірка опитування за статтю, віком, регіоном і типом населеного пункту склала 549 ​​осіб. Метод дослідження: MIXED-MODE - об'єднання методів збору даних за допомогою онлайн панелі Liberty Report і телефонного опитування у співвідношенні 70:30%. Максимальна похибка результатів не перевищує 4,26%.