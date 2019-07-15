Половина клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" решают газовые вопросы дистанционно

Каждый второй потребитель природного газа Ивано-Франковской области передает показания счетчика и оплачивает за потребленный газ через онлайн-сервисы. Благодаря дистанционным сервисам, прикарпатцы могут решать все вопросы, связанные с поставкой газа, не посещая офисы газовой компании. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

"В Ивано-Франковской области самым популярным остается Личный кабинет на сайте на сайте 104.ua. Его преимущества оценили почти 125 тыс. потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыта". В онлайн-кабинете клиенты компании имеют возможность не только платить за потребленный газ и передать показания, но и просмотреть историю своих расчетов, скачать счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, а также записаться на прием к руководителям газовой компании. Все обращения направляются в контакт-центр, который обрабатывает информацию. Кроме того, для пользователей Личного кабинета доступна услуга "обратный зв'связь", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для владельцев нескольких лицевых счетов (квартир) разработаны паблик-аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light. Они разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу пятью лицевыми счетами. Это удобно, когда клиент ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеет более одного лицевого счета или помогает в газовых вопросом своим родным.

В пресс-службе пояснили, что для изменения настроек и управления счетами, достаточно открыть меню при помощи кнопки, которая расположена справа сверху или свайпом влево. В настройках можно добавлять и редактировать аккаунты, выбирать способы ввода показаний. Для добавления аккаунта в мобильном приложении, необходимо использовать логин и пароль для Личного кабинета на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение.

"Наша компания в течение последних четырех лет системно работает над расширением онлайн-сервисов. В большинстве случаев при использовании дистанционных сервисов, отпадает необходимость посещать районные центры обслуживания клиентов для сверки и уточнения оплат или начислений", – говорит директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Также в пресс-службе отметили, что онлайн-сервис работает и для коммерческих потребителей. "В конце прошлого года заработал Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта". Воспользоваться услугами кабинета на сайте 104.ua могут юридические или физические лица предприниматели (непобутове потребления), у которых есть действующий договор на поставку газа с ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт". Использование системы "Бизнес онлайн" позволяет коммерческим потребителям получать счета за газ, акты приема-передачи, акты сверок и просматривать историю платежей", - говорится в сообщении.