Половина клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" вирішують газові питання дистанційно

Кожен другий споживач природного газу Івано-Франківської області передає показання лічильника та сплачує за спожитий газ через онлайн-сервіси. Завдяки дистанційним сервісам, прикарпатці можуть вирішувати всі питання, пов’язані із постачанням газу, не відвідуючи офіси газової компанії. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгаз Збуту".

"У Івано-Франківській області найпопулярнішим залишається Особистий кабінет на сайті на сайті 104.ua. Його переваги оцінили майже 125 тис. споживачів "Івано-Франківськгаз Збуту". В онлайн-кабінеті клієнти компанії мають можливість не лише сплачувати за спожитий газ і передати показання, а й переглянути історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, дізнатися ціну природного газу чи звернутися до фахівців газової компанії з питанням, а також записатися на прийом до керівників газової компанії. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію. Окрім того, для користувачів Особистого кабінету доступна послуга "зворотний зв'язок", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, для власників кількох особових рахунків (помешкань) розроблені паблік-акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та мобільний додаток до iPhone 104 Mobile Light. Вони розроблені таким чином, аби споживач мав змогу користуватись одразу п’ятьма особовими рахунками. Це зручно, коли клієнт ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" має більше одного особового рахунку або допомагає в газових питанням своїм рідним.

У прес-службі пояснили, що для зміни налаштувань і керування рахунками, достатньо відкрити меню за допомогою кнопки, яка розташована праворуч зверху або свайпом вліво. У налаштуваннях можна додавати та редагувати акаунти, вибирати способи введення показань. Для додавання акаунта у мобільному додатку, необхідно використати логін і пароль для Особистого кабінету на сайті 104.ua або зареєструватись через додаток.

"Наша компанія протягом останніх чотирьох років системно працює над розширенням онлайн-сервісів. У більшості випадках при використанні дистанційних сервісів, відпадає необхідність відвідувати районні центри обслуговування клієнтів для звірки й уточнення оплат чи нарахувань", – каже директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

Також у прес-службі зазначили, що онлайн-сервис працює і для комерційних споживачів. "Наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту". Скористатися послугами кабінету на сайті 104.ua можуть юридичні чи фізичні особи підприємці (непобутове споживання), у яких є діючий договір на постачання газу з ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут". Використання системи "Бізнес онлайн" дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок та переглядати історію платежів", - йдеться у повідомленні.