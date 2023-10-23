ua en ru
Пн, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Половина громадян вважають, що РФ може ще багато років вести війну проти України, - опитування

Понеділок 23 жовтня 2023 13:39
UA EN RU
Половина громадян вважають, що РФ може ще багато років вести війну проти України, - опитування Ілюстративне фото: половина українців вважають, що РФ може ще багато років вести війну проти України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Майже половина опитаних українців переконані, що Росія ще багато років може вести війну через значний запас ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

Наразі більше українців вважають, що РФ може багато років вести війну. Так, порівняно з лютим 2023 року з 22% до 49% стало більше тих, хто вірить, що країна-агресор все одно зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України.

Половина громадян вважають, що РФ може ще багато років вести війну проти України, - опитування

Натомість з 67% до 43% зменшилася частка тих, хто, навпаки, вважає, що РФ вичерпує свої ресурси і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятний для України умовах.

При цьому навіть серед тих, хто вважає, що РФ має значні ресурси для тривалої війни, переважна більшість (73%) виступають проти жодних територіальних компромісів. Але 21% виступає за те, аби віддати деякі українські території в обмін на мир.

Половина громадян вважають, що РФ може ще багато років вести війну проти України, - опитування

Зазначимо, що опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології протягом 29 вересня-9 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Загалом було опитано 1010 респондентів у віці від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих.

Додамо, що згідно з іншим опитуванням КМІС, більшість українців не поділяють ворожі наративи. Проте соціологи констатують негативні тенденції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМИС Війна Росії проти України
NEWS
В Україні продовжують будувати нові укриття: що з ними буде після війни
В Україні продовжують будувати нові укриття: що з ними буде після війни
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ