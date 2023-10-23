Половина громадян вважають, що РФ може ще багато років вести війну проти України, - опитування

Майже половина опитаних українців переконані, що Росія ще багато років може вести війну через значний запас ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС .

Наразі більше українців вважають, що РФ може багато років вести війну. Так, порівняно з лютим 2023 року з 22% до 49% стало більше тих, хто вірить, що країна-агресор все одно зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України.

Натомість з 67% до 43% зменшилася частка тих, хто, навпаки, вважає, що РФ вичерпує свої ресурси і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятний для України умовах.

При цьому навіть серед тих, хто вважає, що РФ має значні ресурси для тривалої війни, переважна більшість (73%) виступають проти жодних територіальних компромісів. Але 21% виступає за те, аби віддати деякі українські території в обмін на мир.

Зазначимо, що опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології протягом 29 вересня-9 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Загалом було опитано 1010 респондентів у віці від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих.

Додамо, що згідно з іншим опитуванням КМІС, більшість українців не поділяють ворожі наративи. Проте соціологи констатують негативні тенденції.

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