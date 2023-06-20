Половина бізнесу заявляє про пошкодження їх виробничих потужностей в Україні під час війни

За даними опитування, частина активів 19% компаній знаходилась під окупацією.

Водночас лише 15% компаній-членів розглядають можливість вимагати компенсацію за прямі (фізичні) збитки або втрачену вигоду, тоді як 53% не планують звертатися з вимогою про компенсацію, а 32% ще не прийняли рішення. Основні причини таких низьких показників полягають в обсязі збитків (дві третини тих компаній, які їх зазнали, мають збитки менше 10 мільйонів доларів), складнощах процесу, невизначеності результатів відшкодування та високих витрат на процес.

Представникам бізнесу було поставлено питання про безпеку та захищеність працівників. 56% респондентів заявили, що всі працівники їх компаній у безпеці, 32% компаній мають випадки смерті працівників, а 27% - випадки отримання поранень працівниками.

Відновлення

Водночас після понад 480 днів війни, 84% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні повністю функціонують. Основні висновки стосовно планів компаній щодо відбудови України наступні: 74% планують створити робочі місця для українців в існуючих проектах; 63% мають намір інвестувати в нові проекти/заводи/потужності.

Респонденти опитування: 102 керівники та топ-менеджери компаній-членів палати. Опитування проводилося у період з 30 травня по 12 червня 2023 року. 75% опитаних - це керівники компаній, 25% - топ-менеджери.

Нагадаємо, за оцінками Світового банку, витрати на відновлення України можуть становити 411 млрд доларів.