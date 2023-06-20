Половина бизнеса заявляет о повреждении производственных мощностей в Украине во время войны

По данным опроса часть активов 19% компаний находилась под оккупацией.

В то же время, только 15% компаний-членов палаты рассматривают возможность требовать компенсацию за прямые (физические) убытки или упущенную выгоду, тогда как 53% не планируют обращаться с требованием о компенсации, а 32% еще не приняли решения. Основные причины таких низких показателей заключаются в объеме убытков (две трети понесших их компаний имеют убытки менее 10 миллионов долларов), сложностях процесса, неопределенности результатов возмещения и высоких затрат на процесс.

Представителям бизнеса был задан вопрос о безопасности и защищенности работников. 56% респондентов заявили, что все работники их компаний в безопасности, 32% компаний имеют случаи смерти работников, а 27% - случаи получения ранений работниками.

Восстановление

В то же время после более чем 480 дней войны, 84% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине полностью функционируют. Основные выводы относительно планов компаний по восстановлению Украины: 74% планируют создать рабочие места для украинцев в существующих проектах; 63% намерены инвестировать в новые проекты/заводы/мощности.

Респонденты опроса: 102 руководителя и топ-менеджера компаний-членов палаты. Опрос проводился в период с 30 мая по 12 июня 2023 года. 75% опрошенных - это руководители компаний, 25% - топ-менеджеры.

Напомним, по оценкам Всемирного банка, расходы по восстановлению Украины могут составить 411 млрд долларов.