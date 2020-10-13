Половина билетов на матч Украина - Испания аннулированы из-за карантина

Фото: НСК "Олимпийский (РБК-Украина)

Украинская ассоциация футбола приняла решение сократить количество болельщиков на матче Лиги наций между сборными Украины и Испании. НСК "Олимпийский" будет заполнен лишь на 15%.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Данное решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Отмечается, что количество случаев заражения коронавирусом не позволяет допустить на трибуны заявленное количество зрителей.

"Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будут отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость", - говорится в сообщении.

При этом в организации отметили, что те, чьи билеты были отменены, должны были получить соответствующее сообщение на телефон или электронную почту.

Напомним, матч Украина - Испания состоится в рамках Лиги наций, его начало - в 21:45. Игра пройдет при болельщиках. Трибуны было разрешено заполнять до 25% от общей вместимости стадиона.

Кроме того, Кабинет министров утвердил, что болельщики будут допускаться на международные матчи.