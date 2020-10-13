ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Международные матчи со зрителями будут проводить по согласованию с Минздравом

Киев, Вторник 13 октября 2020 17:52
Международные матчи со зрителями будут проводить по согласованию с Минздравом
Фото: Максим Степанов (пресс-служба Минздрава)
Автор: Максим Зайченко

Международные матчи со зрителями будут проводить по согласованию с Министерством здравоохранения. Другие матчи будут без зрителей.

Об этом 13 октября сообщил глава Минздрава Максим Степанов по итогам заседания Кабинета министров.

"Вводятся соответствующие ограничения по посещению зрителями спортивных мероприятий и соревнований, кроме международных. Они будут проходить по отдельному решению Министерства здравоохранения в зависимости от ситуации и возможности это сделать", - отметил он.

Напомним, накануне Киевская городская государственная администрация согласилась допустить болельщиков на матчи под эгидой УЕФА. При этом киевская власть разрешила пустить на стадионы только 30% людей от их вместимости.

До этого Украинская ассоциация футбола утвердила протокол проведения матчей во время карантина. Протокол содержит нормы с учетом санитарных требований Министерства здравоохранения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Министерство здравоохранения Украиныспорт
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь