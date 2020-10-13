Международные матчи со зрителями будут проводить по согласованию с Минздравом

Фото: Максим Степанов (пресс-служба Минздрава)

Международные матчи со зрителями будут проводить по согласованию с Министерством здравоохранения. Другие матчи будут без зрителей.

Об этом 13 октября сообщил глава Минздрава Максим Степанов по итогам заседания Кабинета министров.

"Вводятся соответствующие ограничения по посещению зрителями спортивных мероприятий и соревнований, кроме международных. Они будут проходить по отдельному решению Министерства здравоохранения в зависимости от ситуации и возможности это сделать", - отметил он.

Напомним, накануне Киевская городская государственная администрация согласилась допустить болельщиков на матчи под эгидой УЕФА. При этом киевская власть разрешила пустить на стадионы только 30% людей от их вместимости.

До этого Украинская ассоциация футбола утвердила протокол проведения матчей во время карантина. Протокол содержит нормы с учетом санитарных требований Министерства здравоохранения.