Почти половина аптек в Украине закрылись из-за войны, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что из-за войны в Украине не работают почти половина аптек. Многие фармацевты уволились или не могут выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВОЗ в Twitter.

"По предварительным оценкам, почти 50% аптек в Украине закрыты, а многие медицинские работники либо перемещены, либо не могут работать", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ВОЗ, цепочки медицинских поставок были нарушены из-за активных боевых действий, что создает чрезвычайную угрозу для людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, которые требуют регулярного лечения и курсов лекарств.

Отметим, как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, сейчас в Украине нет проблем с поставками медикаментов. При этом в первые две недели войны были некоторые проблемы с логистикой.

Добавим, глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предупредил о возможном повышении цен на медпрепараты вследствие колебания курса валют и инфляции.

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