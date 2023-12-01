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Польові госпіталі і не тільки. Нідерланди передали Україні партію військової допомоги

Фото: Військова допомога від Нідерландів (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди передали Силам оборони України три модульні польові госпіталі Role 2 і шість автомобілів медичної евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Майно та техніку медичного призначення за підтримки уряду Нідерландів передала Державній прикордонній службі України нідерландська компанія-виробник "Hospitainer".

Прикордонники повідомили, що партнери постійно вдосконалюють комплектацію мобільних комплексів медичної підтримки з огляду на реальні умови їх використання. 

Надані цього разу модулі мобільних госпіталів більше пристосовані для використання в холодну пору року, мають розширені можливості для розміщення медичного персоналу та пацієнтів.

Нідерланди передають допомогу прикордонникам з липня 2023 року

Зазначається, що ДПСУ отримала від Нідерландів та компанії "Hospitainer":

  • 18 автомобілів Toyota Land Cruiser; 
  • 10 модульних польових госпіталів Role 1;
  • 5 модульних польових госпіталів Role 2;
  • 5 рефрижераторних автомобілів;
  • 1 стоматологічний модуль; 
  • Майже 90 кубометрів медичних витратних матеріалів.

Підтримка України від Нідерландів

Нідерланди є одним із союзників України у війні з російською агресією. Амстердам надає Україні не лише військову, а й економічну допомогу.

Наприклад, нещодавно Нідерланди оголосили про передачу нового пакету військової допомоги, до якого увійшли кошти для розмінування, боєприпаси та дрони.

Вчора міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот заявила, що Нідерланди оголосили про плани щодо надання додаткової допомоги в розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України в її війні з Росією наступного року.

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