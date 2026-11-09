Польове спорядження для ЗСУ: що видають напередодні зими та чи треба повертати

Українські військовослужбовці отримують спеціальне спорядження для відпочинку в польових умовах. До комплекту входять спальник, ізоляційний килим і польове сидіння, а оновлена конструкція спального мішка дає змогу використовувати його складові залежно від погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України.
Відповідно до Норми № 1 наказу Міноборони № 232, для більшості військовослужбовців ЗСУ в умовах особливого періоду передбачені:
Це спорядження видають незалежно від того, чи військовий проходить службу за контрактом, чи був мобілізований.
Хоча ці предмети не є сезонними й можуть використовуватися протягом року, взимку їх особливо важливо застосовувати разом. Спальник зберігає тепло під час відпочинку, каремат ізолює від холодної та вологої поверхні, а польове сидіння дає змогу відпочивати, чергувати або працювати на місцевості без прямого контакту із землею.
Міноборони оновило технічні вимоги до спальних мішків для ЗСУ. Нова модель має модульну конструкцію та складається з трьох частин:
Вкладиш захищає спальник від внутрішніх забруднень і природної вологи тіла. Зовнішній чохол забезпечує додатковий захист від дощу, снігу, туману та вітру.
Складові можна комбінувати залежно від температури й умов використання. Наприклад, у приміщенні достатньо внутрішнього мішка, а просто неба можна використовувати повний комплект.
Спальна система виготовлена з тришарової тканини з мембраною, яка забезпечує паропроникність і допомагає зберігати тепло. Для транспортування передбачений компресійний мішок: він дає змогу компактно упакувати спальник і прикріпити його до рюкзака разом із польовим ізоляційним килимом.
Спальний мішок, каремат і польове сидіння належать до інвентарного майна та обліковуються у військовій частині. Водночас встановлений строк експлуатації не означає, що військовий має користуватися пошкодженим спорядженням до його завершення.
Якщо предмет став непридатним, його стан оцінює комісія військової частини. Після цього майно можуть списати та замінити.
Під час звільнення в запас або у відставку в особливий період спальник, ізоляційний килим і польове сидіння, які перебували в користуванні військовослужбовця, залишаються йому. Виняток - військовослужбовці базової військової служби.
Нагадаємо, раніше Міноборони пояснювало, як військовослужбовцям замінити зимову форму або взуття неналежної якості. Якщо дефект виявили під час отримання речового майна, про нього потрібно одразу повідомити працівника складу. Якщо річ пошкодилася під час використання, військовий має звернутися до безпосереднього командира та речової служби військової частини.
Також у Міноборони розповіли, як перевіряють якість зимових черевиків для ЗСУ. Випробування охоплюють водонепроникність, міцність підошви, стійкість до стирання, захист від проколів і збереження теплоізоляційних властивостей.