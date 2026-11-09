Полевое снаряжение для ВСУ: что выдают накануне зимы и нужно ли возвращать

Украинские военнослужащие получают специальное снаряжение для отдыха в полевых условиях. В комплект входят спальник, изоляционный ковер и полевое сиденье, а обновленная конструкция спального мешка позволяет использовать его составляющие в зависимости от погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
В соответствии с Нормой №1 приказа Минобороны №232, для большинства военнослужащих ВСУ в условиях особого периода предусмотрены:
Это снаряжение выдают независимо от того, проходит ли военный службу по контракту или был мобилизован.
Хотя эти предметы не сезонные и могут использоваться в течение года, зимой их особенно важно применять вместе. Спальник сохраняет тепло во время отдыха, каремат изолирует от холодной и влажной поверхности, а полевое сиденье позволяет отдыхать, дежурить или работать на местности без прямого контакта с землей.
Минобороны обновило технические требования к спальным мешкам для ВСУ. Новая модель имеет модульную конструкцию и состоит из трех частей:
Вкладыш защищает спальник от внутренних загрязнений и природной влаги тела. Наружный чехол обеспечивает дополнительную защиту от дождя, снега, тумана и ветра.
Составляющие можно комбинировать в зависимости от температуры и условий использования. Например, в помещении достаточно внутреннего мешка, а под открытым небом можно использовать полный комплект.
Спальная система изготовлена из трехслойной ткани с мембраной, которая обеспечивает паропроницаемость и помогает сохранять тепло. Для транспортировки предусмотрен компрессионный мешок: он позволяет компактно упаковать спальник и прикрепить к рюкзаку вместе с полевым изоляционным ковром.
Спальный мешок, каремат и полевое сиденье принадлежат к инвентарному имуществу и учитываются в воинской части. В то же время, установленный срок эксплуатации не означает, что военный должен пользоваться поврежденным снаряжением до его завершения.
Если предмет пришел в негодность, его состояние оценивает комиссия воинской части. После этого имущество может быть списано и заменено.
При увольнении в запас или в отставку в особый период спальник, изоляционный ковер и полевое сиденье, находившиеся в пользовании военнослужащего, остаются ему. Исключение - военнослужащие базовой военной службы.
Напомним, ранее Минобороны объясняло, как военнослужащим заменить зимнюю форму или обувь ненадлежащего качества. Если дефект был обнаружен при получении вещевого имущества, о нем нужно сразу уведомить работника склада. Если вещь повредилась при использовании, военный должен обратиться к непосредственному командиру и вещевой службе воинской части.
Также в Минобороны рассказали, как проверяют качество зимних ботинок для ВСУ. Испытания охватывают водонепроницаемость, прочность подошвы, стойкость к истиранию, защиту от проколов и сохранение теплоизоляционных свойств.