ua en ru
Ср, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Серед повернених полонених, не було тих, чий обмін зірвався через Іл-76, - ГУР

Україна, Середа 31 січня 2024 16:46
UA EN RU
Серед повернених полонених, не було тих, чий обмін зірвався через Іл-76, - ГУР Фото: обімін полонених (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Серед полонених, яких сьогодні обміняли, не було людей, які нібито перебували на літаку Іл-76.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Росіяни стверджують, що 24 січня на збитому літаку Іл-76 перебували 65 українських полонених, які нібито загинули під час авіакатастрофи. Російські пропагандисти опублікували список цих людей.

А Координаційний штаб з питань поводження з полоненими своєю чергою підтвердив, що людей із цього списку дійсно планували обміняти 24 січня.

Проте, за словами представника ГУР, під час сьогоднішнього обміну, українців, які зазначались, як ті, що перебували на борту літака, не було.

Обмін полонених

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулись 207 українців.

Про всі деталі нового обміну полоненими між Україною та Росією можна дізнатись - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
Пакет документів та направлення. Як військовому пройти МСЕК і для чого це потрібно
Пакет документів та направлення. Як військовому пройти МСЕК і для чого це потрібно
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії