"Полоненого двохсоть": ГУР перехопило накази командування РФ щодо українських військових

Українська розвідка перехопила розмову російського військового командування. У розмові командир наказував окупантам вбивати українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
У радіоперехопленні командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ здійснити воєнний злочин - розстріляти полоненого.
Це є зафіксованим черговим доказом цілеспрямованої геноцидної політики російської армії у війні проти України.
Окрім цього у перехопленні підтверджується важке поранення московита із позивним "Гроза". Зокрема, росіянину із позивним "Гриф", який перебував в одній групі з "Грозою", наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.
Останнім часом українські правоохоронці декілька разів повідомляли про випадки страти українських військових, яких росіяни брали в полон. 5 листопада Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл шести українських військовополонених на Покровському напрямку.
Однак наймасовішою стратою є вбивство російськими окупантами одразу 16 полонених українських захисників на Покровському напрямку.
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