"Пленного двухсоть": ГУР перехватило приказы командования РФ в отношении украинских военных

В радиоперехвате командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ совершить военное преступление – расстрелять пленника.

Это зафиксированное очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики российской армии в войне против Украины.

Кроме этого в перехвате подтверждается тяжелое ранение московита с позывным "Гроза". В частности, россиянину с позывным "Гриф", который находился в одной группе с "Грозой", приказывают перетащить жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.

Казни украинских военнопленных

В последнее время украинские правоохранители несколько раз сообщали о случаях казни украинских военных, которых россияне пленяли 5 ноября Офис генпрокурора сообщал о расстреле шести украинских военнопленных на Покровском направлении.