UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Полонений окупант розповів про "секрет" вербування колишніх ув'язнених у Росії

Фото: у Росії погрозами змушують колишніх в'язнів їхати воювати в Україну (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

Колишній ув'язнений, який потрапив у полон до українських військових, зізнався, що співробітники військкомату змусили його поїхати воювати до України, погрожуючи підкинути наркотики та знову запроторити до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео допиту, яке опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

"У січні місяці до мене приїхали співробітники ФСВПа та військкомату. Щоб ви розуміли, я звільнився в серпні минулого року, мені дали нагляд два роки. Вони мені сказали так. Або ти зараз поїдеш (в Україну, - ред.), підеш служити, або можуть підкинути наркотики. Можуть спокійно закинути в кишеню. Найперше коли ми з ними розмовляли, вони відразу дали зрозуміти, що і як буде", - розповів він.

Полоненому 32 роки і він із Калмикії. За його словами, такі погрози, явище поширене. 13 липня він підписав контракт. Йому обіцяли, що знімуть судимості, а також заплатять 200 тисяч рублів, але прийшло лише 37,5 тисячі. Також йому обіцяли офіцерське звання.

За його словами, часом на позиціях не було води, а їжу доводилося шукати в залишках сухпайків. Часто вони повинні були виконувати відволікаючі маневри, викликати вогонь на себе.

Під час штурму їхню групу закидали гранатами, отримали контузію та поранення. Окупанти кинули його та відступили. Він ледь не стік кров'ю. Потрапив у полон, де йому врятували життя.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 28 серпня, становили 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 261 310 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми супротивника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні