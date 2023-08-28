Пленный оккупант рассказал о "секрете" вербовки бывших заключенных в России

"В январе месяце ко мне приехали сотрудники ФСИНа и военкомата. Чтобы вы понимали, я освободился в августе прошлого года, мне дали надзор два года. Они мне сказали так. Либо ты сейчас поедешь (в Украину, - ред.), пойдешь служить, либо могут подкинуть наркотики. Могут спокойно закинуть в карман. Самый первый раз когда мы с ними разговаривали, они сразу дали понять, что и как будет", - рассказал он.

Пленному 32 года и он из Калмыкии. По его словам, такие угрозы, явление распространенное. 13 июля он подписал контракт. Ему обещали, что снимут судимости, а также заплатят 200 тысяч рублей, но пришло только 37,5 тысяч. Также ему обещали офицерское звание.

По его словам, порой на позициях не было воды, а еду приходилось искать в остатках сухпайков. Часто они должны были выполнять отвлекающие маневры, вызывать огонь на себя.

Во время штурма их группу забросали гранатами, получили контузию и ранения. Оккупанты бросили его и отступили. Он едва не истек кровью. Попал в плен, где ему спасли жизнь.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 28 августа, составили 490 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы противника.