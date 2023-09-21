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Полонений окупант розповів, як замість "навчань" потрапив до Кліщіївки (відео)

Бахмут, Четвер 21 вересня 2023 11:54
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Полонений окупант розповів, як замість "навчань" потрапив до Кліщіївки (відео) Фото: полонений окупант Євген Плахотьков розповів, як замість "учень" потрапив до Кліщіївки (mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

Полонений окупант, який отримав повістку під час весілля, поскаржився, як він їхав на "навчання", а потрапив на позиції російських військ до Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео допиту, яке опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

23-річний окупант Євген Плахотьков з Краснодарського краю РФ.

"Був на весіллі у знайомих. Подзвонили, сказали, що прийшов повістка. Вручили повістку", - розповів він, додавши, що у разі відмови від повістки, йому "світила" в'язниця і довелося їхати.

Він скаржиться на те, що його обдурили - мовляв, обіцяли, що пробуде на навчаннях півроку та поїде додому, а натомість його відправили воювати під Бахмут.

"Я не думав, що потраплю сюди. Нам казали, що пройдуть навчання півроку і нас розпустять по будинках. Але вони постійно нас обманювали. Відправили, зрештою, на Клищіївку. Їм ніколи не можна довіряти", - говорить загарбник.

Звільнення Кліщіївки Донецької області

17 вересня ЗСУ звільнили Кліщіївку під Бахмутом. Вже у понеділок, 18 вересня, екс-заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки. При цьому, незважаючи на контроль Сил оборони над населеним пунктом, росіяни не залишають спроб знову захопити село. І повернути раніше втрачені позиції.

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