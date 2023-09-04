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Полонені льотчики РФ розповіли про стан своїх підрозділів, - Буданов

Понеділок 04 вересня 2023 01:44
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Полонені льотчики РФ розповіли про стан своїх підрозділів, - Буданов Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські льотчики, в тому числі старші офіцери, які потрапили в Україні в полон, надали об'єктивну інформацію про актуальний стан своїх підрозділів. Ці дані стали для Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) дуже цінним.

Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для документального фільму "Збиті льотчики Росії".

Зазначається, що РФ зіткнулася з проблемою нестачі кваліфікованих військових льотчиків.

Буданов особисто проводив бесіди з військовополоненими російськими льотчиками для отримання важливої інформації.

"Було кілька льотчиків, які обіймали керівні посади у Повітряно-космічних силах Російської Федерації, які змогли надати нам об'єктивну інформацію про сучасний стан саме їхніх підрозділів. Ця інформація була для нас неоціненною", - сказав начальник ГУР.

Також він розповів, що старші російські офіцери льотчики стали для української військової розвідки не лише джерелом важливої інформації, а й цінним обмінним фондом.

"Це велика користь була для нас. Тому що на них ми змогли обміняти чималу кількість наших військовополонених", - наголосив Буданов.

Керівник української військової розвідки також оцінив високий рівень підготовки полонених, зокрема, за рахунок їхньої участі у війні в Сирії.

Обмін військовополоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, що у квітні глава ГУР Кирило Буданов заявив, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".

Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з РФ.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що деякі категорії людей особливо складно повертати з полону - йдеться, зокрема, про цивільних.

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ГУР Росавиация КИрило Буданов
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