Пленные летчики РФ рассказали о состоянии своих подразделений, - Буданов

Попавшие в Украине в плен российские летчики, в том числе старшие офицеры, предоставили объективную информацию об актуальном состоянии своих подразделений. Эти данные стали для Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) очень ценной.

Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для документального фильма "Сбитые летчики России".

Отмечается, что РФ столкнулась с проблемой нехватки квалифицированных военных летчиков.

Буданов лично проводил беседы с военнопленными российскими летчиками для получения важной информации.

"Было несколько летчиков, которые занимали руководящие должности в Воздушно-космических силах Российской Федерации, которые смогли предоставить нам объективную информацию о современном состоянии именно их подразделений. Эта информация была для нас неоценимой", - сказал начальник ГУР.

Также он рассказал, что старшие российские офицеры летчики стали для украинской военной разведки не только источником важной информации, но и ценным обменным фондом.

"Это большая польза была для нас. Потому что на них мы смогли поменять большое количество наших военнопленных", - отметил Буданов.

Руководитель украинской военной разведки также оценил высокий уровень подготовки пленных, в том числе за счет их участия в войне в Сирии.

Обмен военнопленными между Украиной и РФ

Напомним, что в апреле глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех".

Недавно представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Украина проводит работу по организации новых обменов военнопленными с РФ.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые категории людей особенно сложно возвращать из плена - речь идет, в частности, о гражданских.