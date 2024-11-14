У полон ЗСУ потрапив зрадник, який в 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА

Служба безпеки України зібрала доказову базу на зрадника Лі Вон Чоля - українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів).

Що відомо про Лі Вон Чоля

У 2014 році він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський "триколор".

Потім фігурант воював у складі окупаційних угруповань РФ проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті.

У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники вщент розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

Що виявили слідчі дії

За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.

При цьому з 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.

Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів окупантів у ході повномасштабного вторгнення Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.