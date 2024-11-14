В плен ВСУ попал предатель, который в 2014 году вывесил флаг России над Луганской ОГА

В плен в ВСУ попал предатель, еще в 2014 году вывесивший российский флаг над Луганской ОГА. Сейчас СБУ сообщила ему о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на предателя Ли Вон Чоля - украинского гражданина корейского происхождения (также известного под псевдонимом Герман Прокопов).
В 2014 году он участвовал в захвате Луганской областной госадминистрации, с которой сорвал украинский флаг и вместо него установил российский "триколор".
Затем фигурант воевал в составе оккупационных группировок РФ против сил АТО, а после начала полномасштабной войны атаковал боевые позиции сил обороны на восточном фронте.
В октябре 2024 года в районе Спорного Донецкой области украинские защитники наголову разгромили штурмовую роту оккупантов, в которую входил предатель, а его как единственного уцелевшего взяли в плен.
По данным следствия, после захвата Луганской ОГА злоумышленник принимал участие в массовых беспорядках, устраивал пророссийские митинги и потасовки, а также запугивал местных патриотов.
При этом с 24 февраля 2022 года боевик вместе с российскими оккупантами захватывал города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а также поселок Спорное в Донецкой области.
После задержания предатель дал обличительные показания по захвату Луганска в 2014 году и военным преступлениям оккупантов в ходе полномасштабного вторжения России.
Следователи Службы безопасности сообщили Ли Вон Чолю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее сегодня правоохранители задержали еще двух приспешников спецслужб Российской Федерации, совершавших поджог, а также шпионили для врага в Запорожских и Волынских областях.
Мы также сообщали, что в Чернигове задержан агент российской разведки, который совершал поджоги и планировал убийства воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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